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Нэнси Пелоси - биография, возраст, фото в молодости, сколько лет, национальность


Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси - американский политик-демократ, спикер Палаты представителей. В нижней палате Конгресса США представлен каждый штат пропорционально численности населения.

Возраст Пелоси, где родилась, когда стала спикером Палаты представителей

Возраст Пелоси, сколько лет Пелоси сейчас - 82 года.

Где и когда родилась Пелоси - 26 марта 1940 года в Балтиморе (штат Мэриленд, США).

Национальность - у Нэнси Пелоси итальянские корни.

Семья - с 1963 года замужем за бизнесменом Полом Пелоси, у них пятеро детей.

Когда стала спикером - c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года и с 3 января 2019 года по настоящее время.

Кто был спикером до этого - Пол Райан от Республиканской партии.









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