



Нэнси Пелоси - американский политик-демократ, спикер Палаты представителей. В нижней палате Конгресса США представлен каждый штат пропорционально численности населения.



Возраст Пелоси, где родилась, когда стала спикером Палаты представителей



Возраст Пелоси, сколько лет Пелоси сейчас - 82 года.



Где и когда родилась Пелоси - 26 марта 1940 года в Балтиморе (штат Мэриленд, США).



Национальность - у Нэнси Пелоси итальянские корни.



Семья - с 1963 года замужем за бизнесменом Полом Пелоси, у них пятеро детей.



Когда стала спикером - c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года и с 3 января 2019 года по настоящее время.



Кто был спикером до этого - Пол Райан от Республиканской партии.