Гороскоп Козерог на 5 августа 2022 года

Гороскоп на 5 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 05.08.2022



Козерог



События этого дня несут Козерогам неоднозначное послание. С одной стороны, судьба может напомнить им о былых трудностях и о том, что путь в будущее тоже непрост. С другой стороны, у них будет тайная поддержка - например, чья-то симпатия. Начинания нежелательны из-за сложности и непредсказуемости условий, а также из-за риска повторить роковую ошибку. Не стоит участвовать в коллективных проектах (Rambler/гороскопы).