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Самые смешные анекдоты дня - 3 августа 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 3 августа 2022 года.

- Ты обиделась?
- Нет.
- Сильно?
- Да.

- Еду домой. Соскучился. Мечтаю о тебе. Представляю тебя в чулках на простынях. Очень хочу секса.
- Хлеба купи.

Идут два пьяницы по улице и один говорит другому:
- Спорим на бутылку, что первое слово моей жены, когда меня увидит, будет "лапочка".
- Да ты на себя глянь - пьяный, грязный...
- Спорим!
- Да я твою жену знаю - ведьма...
- Спорим!!!
- Ладно, спорим.
Приходят к нему домой.
- Лапочка, открой нам дверь.
- Лапочка!!!! Да чтоб ты сдох, собака.









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