Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 3 августа 2022 года.



- Ты обиделась?

- Нет.

- Сильно?

- Да.



- Еду домой. Соскучился. Мечтаю о тебе. Представляю тебя в чулках на простынях. Очень хочу секса.

- Хлеба купи.



Идут два пьяницы по улице и один говорит другому:

- Спорим на бутылку, что первое слово моей жены, когда меня увидит, будет "лапочка".

- Да ты на себя глянь - пьяный, грязный...

- Спорим!

- Да я твою жену знаю - ведьма...

- Спорим!!!

- Ладно, спорим.

Приходят к нему домой.

- Лапочка, открой нам дверь.

- Лапочка!!!! Да чтоб ты сдох, собака.