Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 5 августа 2022 года.



- Сколько времени?

- Два... А у тебя что, часов нет?

- Да были, такие хорошие, понимаешь, противоударный баланс, водонепроницаемые, пылезащитные...

- И что, потерял?

- Нет, сгорели.



Профессор жалуется декану:

— Я настаиваю на строгом наказании студента Иванова. Мало того, что я застал его в ночном баре, так он еще сообщил об этом моей жене!



Училка диктует, расхаживая по аудитории. Подходит к одной из студенток:

- Иванова, а у тебя раньше был немного иной почерк. Ты, наверно, беременна.

Диктует дальше, подходит к студенту:

- Сидоров, а у тебя почерк изменился после моих слов Ивановой. Похоже, папаша нашелся.