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Самые смешные анекдоты дня - 5 августа 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 5 августа 2022 года.

- Сколько времени?
- Два... А у тебя что, часов нет?
- Да были, такие хорошие, понимаешь, противоударный баланс, водонепроницаемые, пылезащитные...
- И что, потерял?
- Нет, сгорели.

Профессор жалуется декану:
— Я настаиваю на строгом наказании студента Иванова. Мало того, что я застал его в ночном баре, так он еще сообщил об этом моей жене!

Училка диктует, расхаживая по аудитории. Подходит к одной из студенток:
- Иванова, а у тебя раньше был немного иной почерк. Ты, наверно, беременна.
Диктует дальше, подходит к студенту:
- Сидоров, а у тебя почерк изменился после моих слов Ивановой. Похоже, папаша нашелся.









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