В России и мире 4 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 4 августа



- День рождения шампанского

Дата приурочена к первой дегустации игристого вина 4 августа 1668 года.



- День спелеолога

В этот день в 1893 году после доклада Э. А. Мартеля термин «спелеология» получил официальное признание. Спелеолог – это геолог, который специализируется на изучении пещер.



Какой церковный и народный праздник отмечают 4 августа



- Мария ягодница

День памяти святой Марии Магдалины – верной ученицы Христа. Верующие обращают свои молитвы к святой об избавлении от бесовской одержимости и блуда. В поле в этот день не работают, а собирают лесную ягоду. Женщины посвящают весь день семье и дому.