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Какой праздник 4 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 4 августа 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 4 августа

- День рождения шампанского
Дата приурочена к первой дегустации игристого вина 4 августа 1668 года.

- День спелеолога
В этот день в 1893 году после доклада Э. А. Мартеля термин «спелеология» получил официальное признание. Спелеолог – это геолог, который специализируется на изучении пещер.

Какой церковный и народный праздник отмечают 4 августа

- Мария ягодница
День памяти святой Марии Магдалины – верной ученицы Христа. Верующие обращают свои молитвы к святой об избавлении от бесовской одержимости и блуда. В поле в этот день не работают, а собирают лесную ягоду. Женщины посвящают весь день семье и дому.









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