В России и мире 5 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 5 августа



- Международный день светофора

Праздник приурочен к установке первого работающего светофора в американском городе Кливленде 5 августа 1914 года.



Международный день пива

5 августа 2007 года владелец одного из баров Калифорнии Джесс Авшаломов устроил праздник пива в г. Санта-Круз. Праздник отмечается в первую пятницу августа



Какой церковный и народный праздник отмечают 5 августа



- Трофим Бессонник

День памяти святого Трофима и еще 14-ти мучеников, которые стали жертвами гонений христиан в конце III – начале IV веков. Народное название «Бессонник» связано с тем, что в эти дни приходится самая напряженная работа на полях.



- Праздник Почаевской иконы Божией Матери

Почитание чудотворной Почаевской иконы Богородицы. Была подарена в 1559 году дворянке Анне Гойской Константинопольским митрополитом Неофитом, а в 1597 - передана ею инокам монастыря.