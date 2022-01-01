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Где находится Пески на карте Украины, карта Пески в Донецкой области


Пески на карте Донецкой области

Пески на карте Донецка

Пески на карте Донецка

Карта поселка Пески

Карта поселка Пески

Пески - посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины.

Краткая справка

Население - 2160 человек.

Расстояние до Донецка по трассе - 15 км.









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