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Где находится склад OZON в Истринском районе, фото пожара


В Подмосковье 3 августа 2022 года загорелся склад интернет-магазина Ozon, расположенный в городском округе Истра.

Склад интернет-магазина Ozon на карте Московской области

Карта склада интернет-магазина Ozon

Пожар на складе интернет-магазина Ozon с высоты

Пожар на складе интернет-магазина Ozon









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