Анатолий Чубайс - политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. С 1991 года занимал различные ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях.



Возраст Чубайса, где родился, семья



Возраст Чубайса, сколько лет Чубайсу сейчас - 67 лет.



Где и когда родился Чубайс - 16 июня 1955 года в Борисове (Белорусская ССР, СССР)



Семья Чубайса - три жены и двое детей.



Первая жена (1978—1989) — Людмила Чубайс (Григорьева). Сын Алексей (1980 г.р.) и дочь Ольга (1983 г.р.).



Вторая жена (1990—2011) — Мария Вишневская.



Третья жена (с 2012 г.) — Авдотья Смирнова (1969 г.р.), дочь режиссёра и сценариста Андрея Смирнова.