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Гороскоп Телец на 6 августа 2022 года


Гороскоп на 6 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.

Точный гороскоп на сегодня 06.08.2022

Телец

Тельцам звезды напоминают, что сегодня многие проблемы решаемы, если работа над ними не затягивается до позднего вечера. Желательно действовать при этом не силой, а мягкостью. Даже самая острая ситуация станет гармоничнее, если вспомнить про общий интерес, взаимную симпатию, дружеские или родственные узы. В конце дня разрядить атмосферу помогут внешние обстоятельства, но это будет уже «не то» (Rambler/гороскопы).









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