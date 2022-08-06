Гороскоп Близнецы на 6 августа 2022 года

Гороскоп на 6 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 06.08.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам не добиться покоя, пока они не справятся с вставшей перед ними проблемой или не решат срочную задачу. Некоторым Близнецам придется довести до конца дело, сулящее им деньги или иную выгоду. Вечером кто-то может вызвать вас на разговор, но надежды «излить душу» невелики: вероятно, собеседники будут больше говорить о себе или о последних новостях, чем интересоваться вашими нуждами (Rambler/гороскопы).