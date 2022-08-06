Гороскоп Лев на 6 августа 2022 года

Гороскоп на 6 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 06.08.2022



Лев



Сегодня Львам не хватает уюта в доме, уверенности в себе или моральной поддержки. Их может огорчать обстановка в семье или временное охлаждение чувств в отношениях. Не исключено беспокойство в связи с бизнесом, машиной, жильем. Вечером возобновится доступ к источнику надежды, веры и вдохновения, но в рутинных делах скорее вероятны осечки - например, неудачные покупки или бесполезные контакты (Rambler/гороскопы).