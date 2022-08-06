Гороскоп Весы на 6 августа 2022 года

Гороскоп на 6 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 06.08.2022



Весы



Весам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит рассчитывать на быстрые подвижки в своих делах и не советуют начинать что-либо с нуля. Начало дня стоит потратить на решение финансовых проблем, устранение неполадок или жизненно необходимые целевые покупки. В конце дня появится источник моральной поддержки, но нет гарантии успеха в мелких делах, неэффективны поездки, контакты и учебные занятия (Rambler/гороскопы).