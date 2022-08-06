Гороскоп Козерог на 6 августа 2022 года

Гороскоп на 6 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 06.08.2022



Козерог



Сегодня Козероги легко забудут о неприятностях, если их главная цель - сохранить любовь и симпатию: эта цель будет достигнута. В прочих делах результат может не компенсировать затрат. Возможно разочарование в друзьях, групповом проекте или планах на будущее. Вечером вероятно вдохновляющее событие в доме или появление духовного стимула. Хорошо переключиться на учебу, самопознание, лечение недугов (Rambler/гороскопы).