В России и мире 6 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 6 августа



- День железнодорожных войск

Праздник учрежден Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. Первое упоминание о военно-железнодорожном подразделении произошло 6 августа 1851 года, когда император Николай I ратифицировал «Положение о составе Санкт-Петербурго-Московской железной дороги».



- Международный день «Врачи мира за мир»

Учрежден решением Исполкома международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» и приурочен ко дню бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.



Какой церковный православный праздник отмечают 6 августа



- Борис и Глеб

В этот день Русская христианская церковь чтит память братьев Глеба, князя муромского и Бориса, князя ростовского, которые были подло убиты в 1015 году. Этот день знаменовался активным сбором ягод на варенье, компоты и для сушки. Делались запасы березовых веников для бани.