В России и мире 7 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 7 августа



- День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России

Праздник отмечается с 2004 года и приурочен к вхождению Федерального агентства правительственной связи и информации в состав ФСО 7 августа 2004 года.



- День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции

7 августа 2001 года создано Управление оперативно-разыскной информации Службы криминальной милиции МВД России.



- День собирания звёзд

На это время приходится пик активности самого крупного метеоритного потока Персеиды.



Какой церковный православный праздник отмечают 7 августа



- Анна Летняя

Посвящен дню кончины святой Анны, матушки Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. 7 августа считается первым днем, когда можно было выкапывать картошку. Начинался сбор ягод черемухи и второго урожая грибов.