В России и мире 7 августа 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 7 августа
- День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России
Праздник отмечается с 2004 года и приурочен к вхождению Федерального агентства правительственной связи и информации в состав ФСО 7 августа 2004 года.
- День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции
7 августа 2001 года создано Управление оперативно-разыскной информации Службы криминальной милиции МВД России.
- День собирания звёзд
На это время приходится пик активности самого крупного метеоритного потока Персеиды.
Какой церковный православный праздник отмечают 7 августа
- Анна Летняя
Посвящен дню кончины святой Анны, матушки Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. 7 августа считается первым днем, когда можно было выкапывать картошку. Начинался сбор ягод черемухи и второго урожая грибов.