В России и мире 9 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 9 августа



- Международный день коренных народов мира

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 1994 года и приурочен к первому заседанию Рабочей группы по коренному населению 9 августа 1992 года.



- День победы русского флота над шведами у мыса Гангут

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут в 1714 году.



Всемирный день книголюбов

Праздник появился в США и практически сразу приобрёл поклонников и в других уголках мира.



Какой церковный православный праздник отмечают 9 августа



- Пантелеймон Целитель

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона. В народе святой чтится как целитель, врачеватель и заступник воинов. На Пантелеимона Целителя завиваются капустные вилки. В этот день нельзя работать, не то гроза весь урожай хлеба спалит.