Карта поселка КлимовоКлимово - рабочий поселок, административный центр Климовского района Брянской области. Краткая справка Основан - 1708 год. Население - 12 603 человека. Расстояние до Брянска по трассе - 175 км.
Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.
Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.