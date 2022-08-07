Гороскоп Телец на 7 августа 2022 года

Гороскоп на 7 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 07.08.2022



Телец



Сегодня звезды сулят Тельцам неожиданную удачу там, где они готовились к кризису или барьеру. Возможен обнадеживающий поворот в делах, связанных с наследством, жильем или зарубежными проектами. Чтобы извлечь из ситуаций этого дня максимум пользы, придется проявить гибкость и подстроиться под обстоятельства. Пытаясь действовать в собственном ритме, вы рискуете упустить благоприятную возможность (Rambler/гороскопы).