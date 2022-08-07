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Гороскоп Рак на 7 августа 2022 года


Гороскоп на 7 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.

Точный гороскоп на сегодня 07.08.2022

Рак

Ракам не стоит уклоняться от мелких хлопот, даже если их много. Позитивный настрой этого дня духовно бодрит, помогает движению к цели и способствует исцелению от недугов. Стечение обстоятельств весьма удачно поможет вам забыть про вредные для вашего здоровья, карьеры и репутации привычки. Возрастает шанс найти помощника, покровителя, наставника, врача, хорошего питомца или удачное место работы (Rambler/гороскопы).









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