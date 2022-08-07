Гороскоп Козерог на 7 августа 2022 года

Гороскоп на 7 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 07.08.2022



Козерог



День подскажет Козерогам выход из сложной ситуации и поможет остаться оптимистами в минуту кризиса. Возможно остроумное временное решение домашней или другой насущной проблемы. Источник веры, надежды и творческой энергии у многих Козерогов сегодня находится далеко, но его влияние от этого не станет слабее. Может возрасти интерес к мировым событиям, ярким творческим личностям, духовным ценностям (Rambler/гороскопы).