5 августа в Москве в главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сойдутся Вячеслав Дацик и Джефф Монсон. Бой пройдет по правилам ММА.



Во сколько начнется поединок Дацик - Монсон 5 августа



23:00 Вячеслав Дацик - Джефф Монсон



Вячеслав Дацик, 41 год, Россия

Статистика в ММА: 6 побед, 8 поражений



Джефф Монсон, 51 год, Россия/США

Статистика в ММА: 60 побед, 26 поражений, 1 ничья.



Время начала трансляции - московское.



По какому каналу покажут бой в прямом эфире



Прямая трансляция начнется на федеральном канале РЕН ТВ в 23:00.