5 августа в Москве в главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сойдутся Вячеслав Дацик и Джефф Монсон. Бой пройдет по правилам ММА.
Во сколько начнется поединок Дацик - Монсон 5 августа
23:00 Вячеслав Дацик - Джефф Монсон
Вячеслав Дацик, 41 год, Россия
Статистика в ММА: 6 побед, 8 поражений
Джефф Монсон, 51 год, Россия/США
Статистика в ММА: 60 побед, 26 поражений, 1 ничья.
Время начала трансляции - московское.
По какому каналу покажут бой в прямом эфире
Прямая трансляция начнется на федеральном канале РЕН ТВ в 23:00.