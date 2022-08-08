Гороскоп Телец на 8 августа 2022 года

Гороскоп на 8 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 08.08.2022



Телец



Сегодня звезды не советуют Тельцам заниматься новыми важными делами, так как в них не исключена ошибка. Также в этот день не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сложные технические работы. В текущих делах лучше уделить внимание свободной части, связанной с творчеством или перебором вариантов. Стоит быть внимательнее, имея дело с зарубежными партнерами, поскольку могут быть юридические нюансы при заключении договоров (Rambler/гороскопы).