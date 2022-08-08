Гороскоп Близнецы на 8 августа 2022 года

Гороскоп на 8 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 08.08.2022



Близнецы



В этот день Близнецам важно ориентироваться в окружающей их обстановке (особенно если они находятся вдали от дома или оказались в гостях). Если она им плохо знакома или они слишком доверчивы, есть риск не заметить некоторых сомнительных нюансов, оказаться в плену знакомой иллюзии или довериться не тем людям. Ближе к ночи не помешает стать практичнее. Стоит проверить связь, позвонить близким (Rambler/гороскопы).