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Гороскоп Лев на 8 августа 2022 года


Гороскоп на 8 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 08.08.2022

Лев

Общий фон этого дня для Львов позитивен и целителен. Возможны забавные ситуации, мистические моменты, минуты романтики. По возможности звезды советуют отдыхать или заниматься легкими интересными вдохновляющими делами, избегая скуки и рутины. Исполнять задумки, связанные с хобби, творчеством и личной жизнью, лучше до прихода вечера. Нагрузки нежелательны, но не помешает минимальная дисциплина (Rambler/гороскопы).









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