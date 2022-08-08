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Гороскоп Весы на 8 августа 2022 года


Гороскоп на 8 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.

Точный гороскоп на сегодня 08.08.2022

Весы

Сегодня Весам стоит придерживаться знакомых маршрутов и установленных заранее сценариев общения: это поможет им не ошибаться и не отвлекаться на несущественные мелочи. Звезды советуют не откладывать необходимые плановые визиты и короткие поездки: в конце дня они могут оказаться бесполезными или малорезультативными. Не исключено, что самые важные звонки придется сделать из дома поздним вечером (Rambler/гороскопы).









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