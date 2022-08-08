Гороскоп Козерог на 8 августа 2022 года

Гороскоп на 8 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 08.08.2022



Козерог



Сегодня звезды рекомендуют Козерогам беречь свои внутренние источники энергии и внимательнее относиться к своему самочувствию. Желательно поставить пределы своему энтузиазму, избегать чрезмерных физических и моральных нагрузок. Не стоит выходить за рамки намеченного плана, увлекаться трудоемкими экспериментами. Важные контакты и планирование дел лучше отложить до вечера или перенести на завтра (Rambler/гороскопы).