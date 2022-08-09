Гороскоп Овен на 9 августа 2022 года

Гороскоп на 9 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 09.08.2022



Овен



Этот день заставит Овнов стать более целеустремленными. Многие Овны возьмутся за две или три задачи сразу - либо поставят себе чересчур грандиозную цель, недооценив медленное развитие событий и текущий предел своих возможностей. Не исключены разногласия со старшими и (или) авторитетными людьми. Реальные достижения маловероятны, пока не будет достигнут компромисс между желаемым и действительным (Rambler/гороскопы).