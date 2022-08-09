Гороскоп Телец на 9 августа 2022 года

Гороскоп на 9 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 09.08.2022



Телец



Сегодня у Тельцов появляется нужное поле для работы или маневра - но прежде, чем набирать темп, им придется уладить критичный вопрос или преодолеть определенный барьер (например, правовой). Это особенно вероятно, если они путешествуют или ведут бизнес за рубежом. Также возможны мелкие заминки в повседневных делах и в близком окружении. С важными новыми начинаниями стоит повременить пару дней (Rambler/гороскопы).