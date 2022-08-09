Гороскоп Близнецы на 9 августа 2022 года

Гороскоп на 9 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 09.08.2022



Близнецы



Сегодня звезды рекомендуют Близнецам стать более практичными и серьезными. Хорошо обсуждать семейные и домашние проблемы, связанные с жильем, ведением хозяйства и базовой безопасностью. В офисной, «полевой» и производственной работе пригодятся такие качества, как придирчивость, аккуратность и дотошность. Не исключены затруднения при взаиморасчетах с торговыми, финансовыми и другими организациями (Rambler/гороскопы).