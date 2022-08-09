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Гороскоп Лев на 9 августа 2022 года


Гороскоп на 9 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 09.08.2022

Лев

Сегодня на первое место для многих Львов выходит рутина. Это может быть список хозяйственных задач, изучение служебной корреспонденции или финансовой документации, контроль над производственными процессами. При этом к неоконченным старым делам могут добавиться новые объемные заботы, рассчитанные на неопределенное время. Прежде чем браться за работу, не помешает тщательно расставить приоритеты (Rambler/гороскопы).









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