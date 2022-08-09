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Гороскоп Дева на 9 августа 2022 года


Гороскоп на 9 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.

Точный гороскоп на сегодня 09.08.2022

Дева

Для Дев это продуктивные сутки - особенно если они хотят общения, осваивают новые навыки, готовы к поездке или ищут информацию. В ходе таких занятий может возрасти интерес к некому злободневному вопросу, что заставит расширить угол обзора или область поиска, но часто это будет даже к лучшему. Не пройдут даром короткие командировки и скрупулезные исследования. Возможны вести от друзей издалека (Rambler/гороскопы).









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