Гороскоп Весы на 9 августа 2022 года

Гороскоп на 9 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 09.08.2022



Весы



Сегодня Весам стоит найти время для предметного общения. В зависимости от ситуации собеседниками могут быть домочадцы, домашний или служебный персонал, работники техподдержки, друзья или партнеры по бизнесу. Хорошо обсуждать детали, связанные с жильем, хозяйством, стоимостью услуг, здоровьем, гигиеной, распределением обязанностей, нуждами питомцев. Может состояться приватная неформальная беседа (Rambler/гороскопы).