Гороскоп Козерог на 9 августа 2022 года

Гороскоп на 9 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 09.08.2022



Козерог



Козерогам не стоит пропускать подходящий день для учебы и коммуникации. Он позволяет поддерживать связи, вести исследования, расширять кругозор за счет интересных деталей в знакомых темах. Удачный момент для поиска медицинской, научной, инженерно-технической информации. Сложности дня связаны с несбалансированными или завышенными запросами, которые могут иметься сейчас у вас или у ваших близких (Rambler/гороскопы).