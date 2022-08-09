Гороскоп Рыбы на 9 августа 2022 года

Гороскоп на 9 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 09.08.2022



Рыбы



Рыбам звезды подсказывают, что этот день хорош для совещаний и советуют не уклоняться от детального обсуждения насущных практических дел. Актуальной темой может стать будущее, но при этом придется часто обращаться к прошлым делам, методам и контактам, уже проведенным работам или начатым обновлениям. Не спешите с оценкой финансовой части: и предполагаемые траты, и прибыли могут быть завышены (Rambler/гороскопы).