В России и мире 11 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 11 августа



- День полета на воздушном шарике

Праздник посвящен первым полетам в воздухе, который осуществили братья Монгольфье.



Какой церковный православный праздник отмечают 11 августа



- Калинник

День памяти страстотерпца Каллиника Киликийского, который жил в конце III – начале IV веков. К этому дню уже нередко начинаются утренние заморозки. Крестьяне молились святому Каллинику с просьбой сохранить урожай. Птицы готовятся к перелету в теплые страны.



- Рождество святителя Николая Чудотворца

Один из самых почитаемых святых на Руси. Праздник его рождения был возрожден в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.