В России и мире 12 августа 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 12 августа
- День ВВС (День Военно-воздушных сил)
Учрежден Указом Президента РФ № 949 в 1997 году и приурочен к выходу приказа по Военному ведомству России от 12 августа 1912 года о формировании специальной воздухоплавательной части в ГУ Генштаба.
- Международный день молодежи
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году. Идея праздника была предложена участниками Всемирной конференции министров по делам молодежи, проходившей 8-12 августа 1998 года в Лиссабоне.
Какой церковный православный праздник отмечают 12 августа
- Силуан и Сила
День памяти апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Апостолу Силе приписывают истинно богатырскую мощь. На него уповали в многочисленных работах в поле. В этот день срезают осину и делают из нее банный веник.