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Какой праздник 12 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 12 августа 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 12 августа

- День ВВС (День Военно-воздушных сил)
Учрежден Указом Президента РФ № 949 в 1997 году и приурочен к выходу приказа по Военному ведомству России от 12 августа 1912 года о формировании специальной воздухоплавательной части в ГУ Генштаба.

- Международный день молодежи
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году. Идея праздника была предложена участниками Всемирной конференции министров по делам молодежи, проходившей 8-12 августа 1998 года в Лиссабоне.

Какой церковный православный праздник отмечают 12 августа

- Силуан и Сила
День памяти апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Апостолу Силе приписывают истинно богатырскую мощь. На него уповали в многочисленных работах в поле. В этот день срезают осину и делают из нее банный веник.









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