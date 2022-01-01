Смейтесь до слез. 15 самых смешных анекдотов про Вовочку.
Вовочка приходит в аптеку:
- Дайте мне упаковку презервативов!
- Во-первых, это не для детей, - отвечает аптекарь, - а во-вторых, пусть придет папа и возьмет нужный размер.
- Во-первых, это не для детей, а от детей, а во-вторых, это не для папы, а мама едет на курорт, и какие там размеры будут, она еще не знает...
Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального меха,
Вовочка заметил:
- Мама, а ты понимаешь, что эта шуба - результат ужасных страданий бедного, несчастного животного?
Мама посмотрела на Вовочку строго и ответила:
- Как ты можешь так говорить о родном отце?!!
Урок арифметики. Училка задает Вовочке вопрос:
- Вот представь, я даю тебе 200 долларов. Ты отдаешь $50 Машеньке, $50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя будет?
Вовочка:
- Оргия...
Урок биологии. Учительница говорит детям:
- Дети! Вы знаете, что тычинка и пестик у цветочков - это органы размножения.
С задней парты Вовочка:
- Блядь. А я их нюхал.
Была у Вовочки корова. А у Маши бык. Привел как-то раз Вовочка свою корову к Машиному бычку. Бык залез на корову, а Вовочка и Маша сидят и смотрят. Через некоторое время:
Вовочка:
- Может тоже попробовать?
Маша:
- Смотри сам, ... твоя же корова!
- Дети, вам было задано на дом сочинение на тему "Моя любимая передача".
Скажи, Вовочка, ты сам писал или тебе папа помогал?
- Папа помогал.
- Ну тогда скажи папе, что передачи можно не только получать, но еще и смотреть.
Учительница - Вовочке:
- Вовочка, почему у тебя в диктанте такие же ошибки, как у твоей
соседки по парте Сидоровой?
- Так у нас ведь одна учительница, Марь Иванна!
Урок в Вовочкином классе. Детишки рассказывают.
Петя:
- Мой папа ГАИшник, денег у нас много, живем в достатке.
Маша:
- Моя мама проститутка, денег у нас много, живем в достатке.
Вовочка:
- Мой папа дальнобойщик. Если бы не ГАИшники и проститутки, то денег у нас было бы много и жили бы мы в достатке.
Диpектоp пpиводит в класс новую учительницу:
- Дети, это ваша новая учительница. Hадеюсь, вам она понpавится.
Вовочка:
- Да, фигуpка ничего.
Диpектоp (гордо):
- Сам выбиpал!
Вовочка приходит к отцу:
- Папа, я опять в школе стекло разбил.
- Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то!
Пpиходит Вовочка из школы домой:
- Пап, а пап, я четвеpкy пpинес!
- Mолодец, поставь в холодильник.
Вовочка очень хотел конфету, но отдал её Маше, потому что Машу он хотел
больше.
Вовочка идет по школьному коридору, тащит огромный глобус.
Навстречу учительница:
- Вовочка, ты куда ?
- В туалет, Марья Иванна.
- А глобус-то зачем ?!!
- Вы знаете, Марья Иванна, такое настроение - на весь мир насрать хочется!!
Маленький Вовочка смотpит, как папа кpасит потолок, мама говоpит ему:
- Смотpи, Вовочка, и учись, подpастешь и папе помогать будешь...
- А что, он к тому вpемени сам не докpасит?...
Учительница:
- Здесь мы видим, что крокодил отложил яйца... Кто знает: зачем?
Вовочка:
- Старый он уже... Не нужны они ему...