Самые смешные анекдоты про Вовочку

Смейтесь до слез. 15 самых смешных анекдотов про Вовочку.



Вовочка приходит в аптеку:

- Дайте мне упаковку презервативов!

- Во-первых, это не для детей, - отвечает аптекарь, - а во-вторых, пусть придет папа и возьмет нужный размер.

- Во-первых, это не для детей, а от детей, а во-вторых, это не для папы, а мама едет на курорт, и какие там размеры будут, она еще не знает...



Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального меха,

Вовочка заметил:

- Мама, а ты понимаешь, что эта шуба - результат ужасных страданий бедного, несчастного животного?

Мама посмотрела на Вовочку строго и ответила:

- Как ты можешь так говорить о родном отце?!!



Урок арифметики. Училка задает Вовочке вопрос:

- Вот представь, я даю тебе 200 долларов. Ты отдаешь $50 Машеньке, $50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя будет?

Вовочка:

- Оргия...



Урок биологии. Учительница говорит детям:

- Дети! Вы знаете, что тычинка и пестик у цветочков - это органы размножения.

С задней парты Вовочка:

- Блядь. А я их нюхал.



Была у Вовочки корова. А у Маши бык. Привел как-то раз Вовочка свою корову к Машиному бычку. Бык залез на корову, а Вовочка и Маша сидят и смотрят. Через некоторое время:

Вовочка:

- Может тоже попробовать?

Маша:

- Смотри сам, ... твоя же корова!



- Дети, вам было задано на дом сочинение на тему "Моя любимая передача".

Скажи, Вовочка, ты сам писал или тебе папа помогал?

- Папа помогал.

- Ну тогда скажи папе, что передачи можно не только получать, но еще и смотреть.



Учительница - Вовочке:

- Вовочка, почему у тебя в диктанте такие же ошибки, как у твоей

соседки по парте Сидоровой?

- Так у нас ведь одна учительница, Марь Иванна!



Урок в Вовочкином классе. Детишки рассказывают.

Петя:

- Мой папа ГАИшник, денег у нас много, живем в достатке.

Маша:

- Моя мама проститутка, денег у нас много, живем в достатке.

Вовочка:

- Мой папа дальнобойщик. Если бы не ГАИшники и проститутки, то денег у нас было бы много и жили бы мы в достатке.



Диpектоp пpиводит в класс новую учительницу:

- Дети, это ваша новая учительница. Hадеюсь, вам она понpавится.

Вовочка:

- Да, фигуpка ничего.

Диpектоp (гордо):

- Сам выбиpал!



Вовочка приходит к отцу:

- Папа, я опять в школе стекло разбил.

- Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то!



Пpиходит Вовочка из школы домой:

- Пап, а пап, я четвеpкy пpинес!

- Mолодец, поставь в холодильник.



Вовочка очень хотел конфету, но отдал её Маше, потому что Машу он хотел

больше.



Вовочка идет по школьному коридору, тащит огромный глобус.

Навстречу учительница:

- Вовочка, ты куда ?

- В туалет, Марья Иванна.

- А глобус-то зачем ?!!

- Вы знаете, Марья Иванна, такое настроение - на весь мир насрать хочется!!



Маленький Вовочка смотpит, как папа кpасит потолок, мама говоpит ему:

- Смотpи, Вовочка, и учись, подpастешь и папе помогать будешь...

- А что, он к тому вpемени сам не докpасит?...



Учительница:

- Здесь мы видим, что крокодил отложил яйца... Кто знает: зачем?

Вовочка:

- Старый он уже... Не нужны они ему...



















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