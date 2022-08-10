Гороскоп Близнецы на 10 августа 2022 года

Гороскоп на 10 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 10.08.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам не стоит упускать из виду ситуацию в материально-имущественной сфере. День может потребовать окончательного прояснения каких-то неприятных давних нюансов - например, уплаты налогов, уточнения дел с наследством или определения судьбы старых вещей. Не исключен контакт с банком, налоговой инспекцией, страховой организацией или другим учреждением. Лучше воздержаться от покупок (Rambler/гороскопы).