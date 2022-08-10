Гороскоп Лев на 10 августа 2022 года

Гороскоп на 10 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 10.08.2022



Лев



Львам звезды намекают, что сегодня важным качеством станет трудолюбие (к которому в ряде ситуаций придется добавить небрезгливость, изобретательность, готовность выполнить необычную или неприятную работу). Львам, не расположенным к такому режиму действий, потребуются друзья-помощники. Темой дня может стать лечение, уборка, небольшая жертва ради питомца. Возможны мнительность и подозрительность (Rambler/гороскопы).