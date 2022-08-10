Гороскоп Козерог на 10 августа 2022 года

Гороскоп на 10 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 10.08.2022



Козерог



Сегодня Козероги зависимы от своего настроения и самочувствия, а также от воспоминаний, вызванных теми или иными сюжетами личного прошлого. Возрастает вероятность уныния, недомоганий, самокритичности или придирчивости к другим. Звезды рекомендуют избегать травмирующих психику факторов и не допускать безделья: даже негативные эмоции можно и нужно вложить в полезную для себя и других людей работу (Rambler/гороскопы).