Гороскоп Телец на 11 августа 2022 года

Гороскоп на 11 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 11.08.2022



Телец



Тельцам стоит приготовиться к приятным переменам в своем доме, в семье или в быту: они вероятны сегодня или на днях. Программа дня энергозатратна, требует целеустремленности и умения грамотно планировать свои действия. Придется считаться с профессиональными или другими ограничениями. Не исключен аврал. На этом фоне может расти нервозность и назревать ссора. Важно помнить о технике безопасности (Rambler/гороскопы).