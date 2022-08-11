Гороскоп Лев на 11 августа 2022 года

Гороскоп на 11 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 11.08.2022



Лев



Сегодня Львам придется считаться с порядками вокруг, с принципами своего начальства, партнеров или друзей. Не исключено, что им придется заново столкнуться с чьим-то упрямством, жесткостью правил или со стойким предубеждением в свой адрес. Звезды напоминают о рисках бунтарской позиции и советуют не доводить дело до столкновения: отсюда один шаг до разрыва, краха карьеры или иного личного кризиса (Rambler/гороскопы).