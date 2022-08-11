Гороскоп Скорпион на 11 августа 2022 года

Гороскоп на 11 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 11.08.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам придется принять во внимание систему правил, все еще действующую в их доме или коллективе. Попытку пойти против нее (в одиночку или вместе с другими людьми) звезды считают не слишком разумной. Можно рискнуть, если вопрос является для вас принципиальным - в противном случае этот ход окажется чересчур энергозатратным и небезопасным, возможен разрыв отношений или крах планов (Rambler/гороскопы).