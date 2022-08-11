Гороскоп Козерог на 11 августа 2022 года

Гороскоп на 11 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 11.08.2022



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам не отклоняться от старого плана, даже если случились непредвиденные стрессовые обстоятельства. Козерогам, не уверенным в своей ресурсности или компетентности, стоит следовать действующим стандартам и инструкциям, корректируя их лишь по мере крайней необходимости. Возможно, придется частично пересмотреть свой бюджет, творческие планы или приоритеты в тратах (Rambler/гороскопы).