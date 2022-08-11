Гороскоп Водолей на 11 августа 2022 года

Гороскоп на 11 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.



Точный гороскоп на сегодня 11.08.2022



Водолей



Сегодня Водолеи многое примут близко к сердцу. Их внешняя броня будет не слишком прочна, внезапный вираж событий способен лишить их равновесия. Высок риск домашней, служебной или иной нештатной ситуации, задевающей их интересы. Многие Водолеи либо сами создадут для нее повод, либо столкнутся с плодами своих прежних экспериментов. Им важно увидеть в таком положении дел не только стресс, но и шанс (Rambler/гороскопы).