Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 10 августа 2022 года.



Covid-19 отзывает свои штаммы и прекращает работу в России.



Родительница - учительнице:

- Марьванна, уменьшите, пожалуйста, моему сыну домашние задания. Очень изматывает, приходится за уроками сидеть до самой ночи.

- Никогда не видела вашего сына на уроках уставшим и сонным, он, наоборот, всегда весел и много болтает.

- Я говорю не про сына, а про себя и мужа...



Ну вот что вы знаете об оптимизме? Моя соседка, когда моет окна, всегда кладет в карман ключи от квартиры. На случай, если вывалится из окна. А живём мы на 9 этаже.