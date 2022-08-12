Гороскоп Телец на 12 августа 2022 года

Гороскоп на 12 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 12.08.2022



Телец



Сегодня у Тельцов может не остаться свободы действий или свободного времени. Многих Тельцов будут нервировать заданные правила и рамки. Возможно обострение разногласий с руководством, официальными инстанциями или друзьями, а также с близкими людьми: детьми, домочадцами. В любых работах, особенно экспериментальных, придется учитывать опасность импровизаций, риск травм и уровень ответственности (Rambler/гороскопы).