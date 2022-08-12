Гороскоп Близнецы на 12 августа 2022 года

Гороскоп на 12 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 12.08.2022



Близнецы



Близнецам звезды напоминают, что сегодня лучшей опорой для них остаются знакомые правила, законы и принципы, а также основные базовые стандарты в работе. Даже если обстоятельства вынуждают в чем-то от них отступить - например, ради друзей или интересов дела - важно не забывать о них полностью. Проявив обоснованное упорство в решении уже имеющейся проблемы, лучше воздержаться от новых инициатив (Rambler/гороскопы).